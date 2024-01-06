الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 530 جندياً أوكرانياً وإسقاط مروحية و29 مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها قضت على أكثر من 530 جندياً أوكرانياً وأسقطت مروحية مي 8 و29 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
على محور كوبيانسك…
صدت القوات 4 هجمات معادية، وبلغت خسائر العدو 80 جندياً وتم تدمير مدافع وعتاد له.
على محور كراسني ليمانسك …
بلغت خسائر العدو 100 جندي وتم تدمير مدافع وأسلحة.
على محور دونيتسك …
صد الجيش الروسي هجومين معاديين، وبلغت خسائر العدو 190 جندياً، وتم تدمير أسلحة ومدافع له.
على محور جنوب دونيتسك …
بلغت خسائر العدو 90 جندياً أوكرانياً و25 آخرين على محور زابوروجيه و45 جندياً وبضعة مدافع غربية على محور خيرسون .
وحسب التقرير اعترضت وسائط الدفاع الجوي الروسي 4 صواريخ موجهة مضادة للطائرات وأسقطت صاروخ هيمارس أمريكيا، إضافة إلى إسقاط مروحية مي 8 و29 مسيرة في لوغانسك وخيرسون وزابوروجيه.
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