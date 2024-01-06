الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 56 صهريجاً من نفط الجزيرة السورية

الحسكة-سانا

سرقت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الساعات الماضية العشرات من الصهاريج المعبأة بالنفط من حقول الجزيرة السورية.

وأفادت مصادر أهلية من ريف اليعربية بالقرب من الحدود العراقية لمراسلة سانا بأن رتلاً للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 56 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق خرج فجر اليوم عبر معبر المحمودية غير الشرعي باتجاه قواعد الاحتلال في الأراضي العراقية.

وفي السياق ذاته، أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي صباح اليوم وعبر معبر الوليد غير الشرعي رتلاً مؤلفاً من 34 آلية شاحنات مغطاة وبرادات وناقلات كبيرة من قواعدها في الجزيرة السورية إلى قواعدها في شمال العراق.

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