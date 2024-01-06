المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة العدو الإسرائيلي (ميرون) رداً على اغتيال العاروري

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية أنها استهدفت صباح اليوم ب 62 صاروخاً من أنواع متعددة قاعدة العدو الإسرائيلي “ميرون” للمراقبة الجوية وأوقعت فيها إصابات مباشرة ومؤكدة.

وأوضحت المقاومة في بيان اليوم أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الأولي على جريمة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية صالح العاروري وزملائه في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبينت المقاومة أن قاعدة “ميرون” للمراقبة الجوية تقع على قمّة جبل الجرمق في شمال فلسطين ‏المحتلة، وتُعتبر مركزا للإدارة ‏والمراقبة والتحّكم الجوّي الوحيد للكيان الصهيوني في شمال فلسطين المحتلة ولا بديل رئيسياً عنها، لافتة إلى أنها واحدة من قاعدتين أساسيتين للكيان الغاصب وهما: ميرون شمالاً، ‏والثانية “متسبيه رامون” جنوباً.‏

واستشهد العاروري مع 5 من رفاقه الثلاثاء الماضي إثر اعتداء صهيوني غادر استهدف مكتباً لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في الضاحية الجنوبية ببيروت