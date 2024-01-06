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عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في خان يونس جنوب قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 22 منذ فجر اليوم

المقاومة اللبنانية تستهدف بالأسلحة المناسبة قوات العدو الإسرائيلي في موقع المطلة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وتحقق إصابات مباشرة

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وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في خان يونس جنوب قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 22 منذ فجر اليوم

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