المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ (RPG) شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدتي التنف والشدادي
2024-01-06
رئيس مجلس الشعب يعزي بضحايا الاعتداءين الإرهابيين في مدينة كرمان الإيرانية
2024-01-05
المقداد يعزي عبد اللهيان بضحايا التفجيرين الإرهابيين في كرمان
2024-01-04
المهندس عرنوس يعزي النائب الأول للرئيس الإيراني بضحايا التفجيرين الإرهابيين في كرمان
2024-01-04
سورية تدين الاعتداءين الإرهابيين في كرمان وتؤكد تضامنها مع إيران بمواجهة الإرهاب والمؤامرات
2024-01-04
موقع سلوفاكي: دمشق ما زالت مقصداً للسواح الباحثين عن الجمال والتاريخ
2024-01-02
كنعاني: اعتداءات الكيان الصهيوني على سورية انتهاك واضح للقوانين الدولية
2024-01-01
محليات
الطائفة الأرمنية التي تسير وفق التقويم الشرقي تقيم الصلوات والقداديس بمناسبة عيد الميلاد المجيد
2024-01-06
أمطار متفاوتة الغزارة أعلاها 35 مم في تل بيدر بريف الحسكة
2024-01-06
الجو بين الصحو والغائم جزئياً وأمطار متوقعة فوق المناطق الساحلية
2024-01-06
خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر بريف الحسكة من الخدمة جراء اعتداءات المحتل التركي
2024-01-05
افتتاح قنصلية فخرية لجمهورية صربيا في طرطوس
2024-01-04
تشغيل محطة مياه في ريف دير الزور الشمالي باستخدام الطاقة الشمسية
2024-01-04
إخماد حريق بمعمل لمادة التنر في مدينة حسياء الصناعية
2024-01-03
رياضة
بولونيا يتعادل مع جنوى في الدوري الإيطالي
2024-01-06
الاتحاد أهلي حلب يفوز على الوحدة في الجولة العاشرة لدوري كرة السلة للرجال
2024-01-05
منتخب سورية لكرة القدم يتعادل مع منتخب قيرغزستان ودياً تحضيراً لكأس آسيا
2024-01-05
بثلاثية نظيفة العربي يفوز على النضال في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم للشباب
2024-01-05
الكاف يعلن زيادات ضخمة في جوائز بطولة أمم أفريقيا
2024-01-04
جيرونا يفوز على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني
2024-01-04
ريال مدريد يفوز على ريال مايوركا في الدوري الإسباني
2024-01-03
اقتصاد
إكثار بذار درعا ينفذ خطته للموسم الحالي بزراعة 989 طناً من بذار القمح
2024-01-05
زراعة نحو 365 ألف هكتار بالقمح و454 ألف هكتار بالشعير
2024-01-05
صناعة دبس الزبيب في ريف حمص.. عوائد اقتصادية وفوائد غذائية
2024-01-05
وزارة المالية في 2023.. تخفيضات ضريبية واسعة لذوي الدخلين المحدود والمقطوع والتوسع في منح القروض دون كفلاء
2024-01-04
أبرز ما قامت به وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال عام 2023
2024-01-04
زراعة درعا: المساحات المزروعة بالقمح تجاوزت الخطة الموضوعة
2024-01-04
زراعة 37 ألف هكتار بمحصول العدس في الحسكة
2024-01-04
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الطائفة الأرمنية التي تسير وفق التقويم الشرقي تقيم الصلوات والقداديس بمناسبة عيد الميلاد المجيد
الجو بين الصحو والغائم جزئياً وأمطار متوقعة فوق المناطق الساحلية
المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدتي التنف والشدادي
162 شهيداً فلسطينياً في اليوم الـ 91 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
الجو غائم جزئياً وأمطار على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة
المقداد يعزي عبد اللهيان بضحايا التفجيرين الإرهابيين في كرمان
المهندس عرنوس يعزي النائب الأول للرئيس الإيراني بضحايا التفجيرين الإرهابيين في كرمان
الوزير إبراهيم يبحث مع سفير الهند تعزيز علاقات التعاون العلمي
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وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في خان يونس جنوب قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 22 منذ فجر اليوم
المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ (RPG) شرق خان يونس جنوب قطاع غزة
2024-01-06
2024-01-06
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