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عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في خان يونس جنوب قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 22 منذ فجر اليوم

المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ (RPG) شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

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وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في خان يونس جنوب قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 22 منذ فجر اليوم

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