القدس المحتلة-سانا
أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:
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– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وعدد من الجرحى في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.
– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفة مضادة للأفراد قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة وتوقع أفرادها بين قتيل ومصاب.
– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في دير البلح وسط قطاع غزة.
وسائل إعلام فلسطينية: 7 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين في الساحل الشمالي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.