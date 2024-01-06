مقتل خمسة أشخاص في احتراق قطار في بنغلادش

دكا-سانا

قتل خمسة أشخاص وأصيب آخرون جراء اشتعال النيران في قطار ركاب في دكا عاصمة بنغلادش.

ونقلت وكالة فرانس برس عن قائد شرطة العاصمة أنور حسين أن “أربع عربات على الأقل اشتعلت في قطار بينابول السريع الذي كان آتياً من مدينة جيسور بغرب البلد إلى العاصمة، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين بعضهم إصابته خطيرة”، مشيراً إلى أن الشرطة تشتبه في أن الحريق كان عملاً تخريبياً دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

بدوره قال المسؤول في جهاز الإطفاء ركجيبول حسن: “إن القطار اشتعلت فيه النيران في غوبيباغ بالأحياء القديمة من دكا على مقربة من محطة السكك الحديد الرئيسية في المدينة الضخمة”، مشيراً إلى أنه تم إنقاذ الكثير من الركاب من القطار المحترق.

ويلقى نحو 12000 شخص مصرعهم سنوياً في بنغلادش نتيجة حوادث السير.

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