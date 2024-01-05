المقاومة اللبنانية تستهدف موقع بركة ريشا للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم استهداف موقع بركة ريشا للعدو الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة بالصواريخ وتحقيق إصابات مباشرة فيه.

وقالت المقاومة في بيان اليوم إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‌‏مقاتلو المقاومة موقع بركة ريشا بصواريخ بركان”، مؤكدة أنه تمت إصابة الموقع الإسرائيلي إصابة مباشرة.‏ ‏

وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية استهدفت أمس عدة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة.

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