المقاومة الفلسطينية توقع قتلى ومصابين بصفوف الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة موقعة قتلى ومصابين في صفوفها.

وقالت المقاومة الفلسطينية في بيان اليوم: إن مقاتلها استهدفوا جرافة للعدو الصهيوني بقذيفة الياسين 105 وفجروا حقل الغام بقوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود وأوقعوا أفرادها بين قتيل ومصاب في بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس كما فجروا عبوة مضادة للأفراد بقوة صهيونية في منطقة الزنة جنوب القطاع وأوقعوا أفرادها بين قتيل ومصاب.

وأضافت المقاومة: إن مقاتليها استهدفوا 9 آليات للعدو الصهيوني واشتبكوا مع قوات راجلة بأسلحة القنص ومضادات الافراد وأوقعوا قتلى وجرحى بصفوفها شرق حي التفاح بمدينة غزة كما استهدفوا بقذائف الهاون من العيار الثقيل تجمعاً لأليات الاحتلال غرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ورداً على مجازر الاحتلال المتواصلة في القطاع استهدفت المقاومة مستوطنتي “سديروت” و”نيرعام” برشقة صاروخية.

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