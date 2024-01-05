مظاهرات حاشدة في إيران تنديداً بالتفجير الإرهابي في كرمان

طهران-سانا

شهدت معظم المحافظات الإيرانية اليوم مظاهرات حاشدة تنديداً بالتفجير الإرهابي الآثم الذي وقع قرب ضريح الشهيد قاسم سليماني في محافظة كرمان خلال مراسم إحياء ذكرى اغتياله الرابعة.

ورفع المتظاهرون شعارات ولافتات تطالب بالثأر للشهداء وملاحقة الإرهابيين وإنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة داعين شعوب المنطقة للتكاتف والوقوف بوجه الاحتلال الإسرائيلي ودعم القضية الفلسطينية.

وشدد المشاركون في المظاهرات على تمسكهم بمبادىء الثورة مؤكدين بأن هذه العمليات الإرهابية المدعومة من أمريكا والصهاينة وأذنابهم لن تنال من عزيمة الشعب الإيراني.

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