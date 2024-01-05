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المقاومة العراقية تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة حرير

2024-01-05

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية بالطيران المسير القوات الأمريكية في قاعدة حرير بمحافظة أربيل شمال العراق.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجمنا الاحتلال الأمريكي في قاعدة حرير في أربيل بالطيران المسيّر”.

وأكدت المقاومة في بيانها استمرارها في دك معاقل القوات الأمريكية.

وكانت المقاومة استهدفت أمس بواسطة الطيران المسير القوات الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور وفي مخيم الركبان.

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