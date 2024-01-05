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إصابة عدد من الفلسطينيين باعتداء الاحتلال عليهم في قرية مادما

2024-01-05

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مادما جنوب المدينة، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام.

وأصيب عدد من الفلسطينيين، واعتقل آخرون في وقت سابق اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة.

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