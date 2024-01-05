اليونيسف: أطفال قطاع غزة عالقون في كابوس تهديدات متزايدة

جنيف-سانا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” من التهديدات التي يواجهها الأطفال في قطاع غزة والمتمثلة باستمرار العدوان وسوء التغذية وانتشار الأمراض.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل في بيان نقله مركز أنباء الأمم المتحدة: إن أطفال غزة عالقون في كابوس يزداد سوءاً يوماً بعد آخر حيث يواجهون تهديداً ثلاثياً قاتلاً يتمثل في زيادة تفشي الأمراض وسوء التغذية والمجاعة واستمرار أعمال القصف عليهم، لافتة إلى مقتل آلاف الأطفال في غزة جراء القصف وتدهور ظروف معيشتهم بشكل سريغ مع انتشار حالات الإصابة بالأمراض والفقر الغذائي بما يزيد مخاطر وفاة مزيد من الأطفال.

وشددت راسل على ضرورة حماية جميع الأطفال والمدنيين من العنف وتوفير الخدمات والإمدادات الأساسية لهم مشيرة إلى الحاجة الماسة بضمان الوصول الأفضل والأكثر أماناً لإنقاذ حياة الأطفال، منبهة إلى أن مستقبل آلاف الأطفال في غزة على المحك ولا يمكن للعالم أن يقف متفرجاً.

وارتفعت حالات الإصابة بالإسهال بين الأطفال تحت سن الخامسة من 48 ألفاً إلى 71 ألفاً في أسبوع واحد بدءاً من الـ17 من كانون الأول الماضي بما يعادل 3200 حالة إسهال جديدة يومياً وتعد هذه الزيادة الكبيرة في تلك الفترة القصيرة من الوقت مؤشراً قوياً على التدهور السريع لصحة الأطفال في غزة.

ويثير الوضع المتدهور مخاوف بشأن سوء التغذية الحاد والوفيات التي تتجاوز عتبات المجاعة، وأعربت اليونيسف عن قلقها بشكل خاص بشأن سوء تغذية أكثر من 155 ألف امرأة حامل وأم مرضعة وما يزيد على 135 ألف طفل دون سن الثانية نظراً لاحتياجاتهم الغذائية الخاصة وضعفهم.

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