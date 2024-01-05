المكتب الإعلامي في غزة: حرب الإبادة الجماعية الصهيونية على غزة شوهت صورة المجتمع الدولي وحولت القانون الدولي إلى أكذوبة

القدس المحتلة-سانا

أكد المكتب الإعلامي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير البنية التحتية في قطاع غزة خلال عدوانه المتواصل لليوم الـ 91 لمضاعفة الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع المنكوب.

وقال المكتب في بيان اليوم: إن الأزمة الإنسانية تضاعفت يوماً بعد يوم في قطاع غزة والبنية التحتية أصبحت غير قابلة للإصلاح بفعل القصف المركز على شبكات الطرق والكهرباء ومياه الشرب ومحطات التحلية والصرف الصحي، إضافة إلى شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت.

وشدد المكتب على أن ما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة جماعية هو جريمة نكراء أزالت كل القيم الإنسانية والأخلاقية وشوهت صورة المجتمع الدولي وحولت القانون الدولي إلى أكذوبة يمارسها وقت ما وكيفما شاء دون أي اعتبار للقيم الإنسانية والأخلاقية.

وطالب المكتب دول العالم باتخاذ موقف تاريخي ضاغط لوقف حرب الإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي جراء عدوان قوات الاحتلال ضد سكان

القطاع المنكوب الذي زاد عدد ضحاياه عن 88000 ما بين شهيد ومفقود ومصاب وأكثر من 2 مليون نازح.

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