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بثلاثية نظيفة العربي يفوز على النضال في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم للشباب

2024-01-05

السويداء-سانا

فاز فريق العربي على النضال بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض الملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية بالسويداء ضمن منافسات إياب دوري الدرجة الأولى بكرة القدم للشباب لحساب المجموعة الجنوبية الثانية.

وسجل للعربي أوس الزغبي ومهند الحلبي وراجي عامر بالشوط الثاني للمباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق العربي رصيده إلى عشرين نقطة، فيما بقي رصيد النضال 13 نقطة.

وتتنافس في المجموعة الجنوبية الثانية لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم للشباب فرق العربي والشعلة والكسوة والنضال والمحافظة وجرمانا وجاسم.

عمر الطويل

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