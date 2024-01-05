وزير الداخلية الإيراني: القبض على عدد من المشتبه بهم في تفجيري كرمان

طهران-سانا

أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي عن إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم في الاعتداءين الإرهابيين اللذين وقعا أول أمس في محافظة كرمان الإيرانية.

وقال وحيدي في تصريح صحفي اليوم: “أجهزتنا الاستخباراتية اعتقلت بعض المتورطين في التفجيرات الإرهابية في كرمان، وسيتم الإبلاغ عن التفاصيل”.

وأضاف: “زمام الأمور تحت سيطرة أجهزة الاستخبارات التي بادرت وتحركت بسرعة في الوقت المناسب، حيث أصبحت الحركات الإرهابية التي تدعمها الأنظمة الإرهابية في قبضة قوة الأجهزة الاستخباراتية، وسيتم التعامل معها بسرعة”.

وكان تفجيران إرهابيان وقعا أول أمس قرب مرقد الشهيد قاسم سليماني في محافظة كرمان خلال مراسم إحياء ذكرى اغتيال الشهيد سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وأسفرا عن استشهاد وإصابة مئات الأشخاص.

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