إصابة شابين واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال عدة مناطق بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب شابان واعتقل آخرون مساء اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى ميثلون والجديدة وصانور جنوب جنين وداهمت عدة منازل فيها وفتشتها، وأطلقت وابلاً من الرصاص على الفلسطينيين، ما أدى لإصابة شابين، قبل أن تقيم حواجزها العسكرية فيها.

وأعلنت قوات الاحتلال قرية صير بجنين منطقة عسكرية مغلقة لمدة 4 ساعات، ومنعت الفلسطينيين من الدخول والخروج منها، وأطلقت الرصاص على الصحفيين ثم احتجزت عدداً من الشبان، وألحقت أضراراً مادية بعدة مركبات وممتلكات للفلسطينيين.

وفي بيت لحم اعتدى مستوطنون بالضرب على عائلة فلسطينية في بركة كيسان شرق بيت لحم، ما أدى لإصابة الأب بكسور وجروح، إضافة لأضرار مادية بالمكان.

كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلاً خلال رعيه الأغنام وسرقت منه 60 رأس غنم في منطقة عش غراب شرق بيت لحم، وفلسطينياً آخر أثناء عمله في أرضه بالأغوار الشمالية.

وكان أصيب فلسطينيان واعتقل العشرات صباح اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق بالضفة الغربية.

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