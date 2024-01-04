المكتب الإعلامي في قطاع غزة: الاحتلال الإسرائيلي دمّر خلال عدوانه على القطاع أكثر من 60 ألف وحدة سكنية كلياً

القدس المحتلة-سانا

أعلن المكتب الإعلامي في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي دمر خلال عدوانه على قطاع غزة أكثر من 60 ألف وحدة سكنية بشكل كلي بينما يواصل تدمير البنية التحتية ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ 90 يوماً في القطاع المنكوب.

وأوضح المكتب في بيان له اليوم أن الاحتلال دمر خلال عدوانه 65 ألف وحدة سكنية كلياً و290 ألفاً جزئياً، و93 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي و292 بشكل جزئي، بينما 122 مسجداً دمرها الاحتلال كلياً و218 جزئياً وكذلك ثلاث كنائس.

وكان المكتب أفاد في بيان سابق له بأن الاحتلال قصف القطاع منذ بدء عدوانه عليه في السابع من تشرين الأول الماضي بأكثر من 45 ألف صاروخ وقنبلة زاد وزنها على 65 ألف طن من المتفجرات مطالباً المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال.

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