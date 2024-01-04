الوزير إبراهيم يبحث مع سفير الهند تعزيز علاقات التعاون العلمي

دمشق-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم مع سفير جمهورية الهند بدمشق الدكتور إرشاد أحمد مجالات تطوير التعاون العلمي والبحثي وبناء القدرات والموارد البشرية والمنح الدراسية.

وأكد الوزير إبراهيم عمق العلاقات التي تربط البلدين والتي حققت نجاحات مهمة ولا سيما في مجال التعليم العالي، مشيراً إلى أهمية الاستفادة القصوى من الإمكانيات العلمية المتاحة في البلدين وإقامة المزيد من التعاون في مجالات تبادل الزيارات العلمية، والخبرات والأبحاث العلمية المشتركة بين الجامعات السورية والهندية.

وتم خلال اللقاء التركيز على تعزيز التعاون في الاختصاصات العلمية المهمة مثل “تكنولوجيا التخدير وتكنولوجيا الإشعاع الطبي وتقنية علاج غسيل الكلى وتكنولوجيا التصوير الطبي بالأشعة وتقانة المعلومات وتكنولوجيا صناعة الأدوية النوعية.. إلخ”.

من جهته أعرب السفير الهندي عن رغبة بلاده في تطوير وتعزيز التعاون مع سورية، مشيراً إلى أهمية العمل المتواصل والتنسيق المستمر لزيادة عدد المنح وتعديل البرنامج التنفيذي الموقع بين الجانبين بما يحقق الاستفادة للطلاب السوريين والهنديين.

حضر اللقاء الدكتورة فاديا ديب والدكتور عبد اللطيف هنانو معاونا وزير التعليم العالي والدكتور عقيل محفوض مدير العلاقات الثقافية بالوزارة.

هيلانه الهندي

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