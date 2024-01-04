المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف عدة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية عدة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيانات لها اليوم: “دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مقاتلو المقاومة قبل ظهر اليوم تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المطلة ومحيط موقع المنارة ونقطة ‏الجرداح بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصابات مباشرة”.‏ ‏

وأضافت: كما تم استهداف أيضاً تموضع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة شتولا بالأسلحة المناسبة، مؤكدة تحقيق أهدافها.

وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية أعلنت أمس استهداف موقع بركة ريشا للعدو الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مباشرة فيه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency