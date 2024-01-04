بمواد من الطبيعة.. شاب من السويداء يبث جمال العمل اليدوي الملازم لشغف الكتابة

السويداء-سانا

جمال العمل اليدوي المرتكز على استخدام مواد من الطبيعة يظهره الشاب أمير بدر من محافظة السويداء تماشياً مع شغف الكتابة لديه وذلك بما يعكس مهاراته وإحساسه المرهف وما يملكه من أفكار.

أمير 25 عاماً خريج كلية الصيدلة في جامعة دمشق يجمع بين تصنيع الأساور من الأحجار الكريمة ومجسمات الأشجار المصنوعة من النحاس بثمار من الكريستال وقواعد خشبية ليقدمها لمتذوقي هذا الفن الذي يرغب بنشره للعالم وتصنيع ما يساعد الناس ويمتعهم كما ذكر خلال حديثه لسانا الشبابية.

وبين أمير أنه انطلق بفكرة تصنيع الأساور من حبه لشراء الأحجار الكريمة والتعرف على جمال طاقتها فيما جاءت فكرة تصنيع مجسمات الأشجار بعد أن وجد أن ما تصنعه الطبيعة جميل ويتطلب تنفيذ أعمال يدوية تحاكيها مع ضرورة إدخالها لكل بيت.

ويعمل أمير كما أوضح على تسويق منتجاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة بالمعارض إضافة لوجود مكان مخصص لعرضها في إحدى المحال بمدينة السويداء توافقاً مع مساعيه لتطوير جوانب التسويق بما يخدم هدف وفكرة عمله.

طموحات يحملها الشاب أمير للتوسع بالإنتاج وافتتاح صالة عرض كبيرة تضم مئات القطع في محافظة السويداء مع فروع لها بمختلف المحافظات وخارج سورية.

ما يتميز به أمير من مهارة العمل اليدوي يتكامل مع قيامه بالكتابة التي يهدف من ورائها إلى تعريف الإنسان بشكل أكبر بنفسه ومساعدته حسب وجهة نظره في معالجة ما يعاني منه ومن حوله كونه أصبح يؤمن بعد دراسته للصيدلة بأن الأدوية تعالج عرض المرض فقط دون معالجة سببه بحيث أصدر بهذا الصدد كتابين الأول بعنوان “الإنسان الجديد” والثاني “مفاجأة”.

وحسب منسقة المعارض في جمعية محبة ووفا بالسويداء عهد جمول فإن أمير شاب متميز ومتفائل تم إشراكه بأحد معارض الجمعية وتميزت أعماله بالتفرد وخاصة في التعامل مع الأحجار الكريمة.

عمر الطويل

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