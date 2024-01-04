اللغة العربية ودورها التاريخي.. محاضرة في اتحاد الكتاب العرب

دمشق-سانا

أقام اتحاد الكتاب العرب لقاء ثقافياً للباحث الدكتور ارشاد أحمد سفير الهند في سورية بعنوان اللغة العربية ووجودها الثقافي عبر التاريخ تضمن أهمية اللغة العربية وبعض الشعراء الذين كتبوا شعراً أصيلاً وأهميتها وضرورة التعاون بين سورية والهند.

رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني أشار إلى التنسيق الثقافي بين البلدين وضرورة الاهتمام بالمشتركات الفكرية والثقافية والإبداعية بينهما، مبيناً أن الاتحاد طبع عدداً من الكتب المترجمة عن الهندية.. فلا بد من تنمية العمل الثقافي وتقوية روابطه بين البلدين.

الدكتور ارشاد أحمد بين متانة العلاقة بين البلدين وحضوره كثيراً من النشاطات الثقافية في سورية وزيارة أغلب الأماكن الثقافية ومجمع اللغة العربية كون شهادته في اللغة العربية ومجالات النقد والأدب لنقل الموسوعة الثقافية السورية إلى الهند.

وأشار الدكتور أحمد إلى اطلاعه على نتاجات عدد من الشعراء ومنهم نزار قباني وأحمد شوقي وحافظ ابراهيم وصولاً إلى امرىء القيس، موضحاً أن هناك اهتماماً باللغة العربية في الهند لما فيها من بلاغة وفصاحة وأدباء.

وقدم أعضاء المكتب التنفيذي والأدباء الحضور عدداً من المداخلات التي تهدف إلى المثاقفة وتفاعل الثقافتين السورية والهندية.

محمد خالد الخضر

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