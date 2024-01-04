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الحرارة أعلى من معدلاتها غداً وأجواء باردة ليلاً

2024-01-04

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو يوم غد بين الغائم جزئياً والغائم، وتبقى الفرصة مهيأة لهطل أمطار خفيفة فوق مناطق متفرقة وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة، أما ليلاً فيكون الجو بارداً بشكل عام، ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق17 / 6
المنطقة الجنوبية16 / 6
المرتفعات الجبلية10 / 2
المنطقة الوسطى16 / 9
المنطقة الساحلية20 / 14
المنطقة الشمالية15 / 6
منطقة الجزيرة13/ 5
المنطقة الشرقية17 / 6
منطقة البادية5/16

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