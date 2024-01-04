مساعدو حملة بايدن الانتخابية يطالبونه بالتدخل لوقف الحرب على غزة

نيويورك-سانا

طالب 17 من مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن داخل حملته الانتخابية بالعمل على الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وكتب مساعدو بايدن رسالة تناقلتها وسائل الإعلام الأمريكية قالوا فيها “بصفتنا طاقمك… نرى أنك ملزم أخلاقياً وسياسياً للدعوة علناً إلى وقف الحرب” مضيفين: إن “التواطؤ في مقتل أكثر من 20 ألف فلسطيني من بينهم 8200 طفل أمر غير مبرر”.

وشددوا في رسالتهم على ضرورة إنهاء المساعدات العسكرية غير المشروطة لـ “إسرائيل” داعين إلى وقف التصعيد في المنطقة.

يشار الى أن هذه الرسالة ليست الأولى من نوعها ففي تشرين الثاني الماضي وقّع 500 من السياسيين والموظفين الأمريكيين من 40 وكالة حكومية على رسالة مشابهة، كما وجهت رسائل أخرى من الجامعات الأمريكية.

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