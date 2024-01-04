زراعة 37 ألف هكتار بمحصول العدس في الحسكة

الحسكة-سانا

بلغت مساحة الأراضي المزروعة بمحصول العدس في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي بمحافظة الحسكة 37 ألفاً و700 هكتار في الأراضي المروية والبعل.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن عمليات زراعة المحصول التي بدأت مطلع الشهر الماضي انتهت وتوزعت المساحة النهائية المزروعة ما بين 35 ألفاً و500 هكتار بعلاً من المساحة المخططة والبالغة 50 ألف هكتار، والمساحة المزروعة رياً 2200 هكتار من مجمل المساحة المخططة والبالغة 5600 هكتار.

وبين المهندس بلال أن عمليات زراعة العدس تتوزع في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي بالنسبة للمساحات المروية، بينما تتركز في منطقتي الاستقرار الزراعي الأولى والثانية بالنسبة للمساحات البعلية، وخاصة في مناطق الدرباسية وعامودا وريفي الحسكة والقامشلي.

وكانت المساحة المزروعة بمحصول العدس المروي والبعل في محافظة الحسكة بلغت خلال الموسم السابق 33 ألف هكتار.

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