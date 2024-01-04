الاحتلال يشق ثلاثة طرق استيطانية جنوب الخليل

القدس المحتلة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على أراضي منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية، وشقت طرقاً استيطانية عدة.

وأوضح منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور لوكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، وبدأت بشق ثلاثة طرق استيطانية أولها يقع ما بين منطقتي الثعلة وأم الخير شرق يطا من أجل ربط مستوطنتين مقامتين في المنطقة وطريق ثان ما بين مستوطنة مقامة على أراض بلدة بني نعيم جنوب الخليل ومنطقة بيرين شمال شرق يطا، والثالث ما بين مستوطنة مقامة في يطا ومنطقة خلة الفرا غربها.

من جهة أخرى أطلق مستوطن الرصاص تجاه رعاة الأغنام في منطقة لبويب شرق يطا واحتجز أغنامهم لإجبارهم على ترك أراضيهم ومراعيهم.

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