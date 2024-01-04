الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً على أرضه ولن يتخلى عن حقوقه

القدس المحتلة-سانا

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني عدوانه على مدينة طولكرم بالضفة الغربية ومخيمي طولكرم وسطها ونور شمس شرقها تأتي استكمالاً لعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً على أرضه ولن يتخلى عن حقوقه.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن عمليات التصعيد التي تقوم بها قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية تهدد المنطقة برمتها، مبيناً أن الدعم الأميركي المستمر وتوفير الحماية للاحتلال شجعاه على التمادي في مجازره المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، ومطالباً الإدارة الأميركية بإلزام الاحتلال بوقف عدوانه.

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