الخارجية: تؤكد الجمهورية العربية السورية على تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة الهجمات الإرهابية والمؤامرات المشينة التي تتعرض لها، ولديها الثقة بقدرتها على تجاوز هذه المحنة الأليمة، كما تؤكد أيضاً على أن هذا الاعتداء الإرهابي الآثم لن ينال من عزيمتها وإصرارها على محاربة الإرهاب والوقوف إلى جانب القضايا المحقة ونصرة الحقوق العادلة للشعوب المستضعفة