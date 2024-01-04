وزارة الخارجية والمغتربين: تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداءين الإرهابيين الغادرين اللذين استهدفا المدنيين الأبرياء بالقرب من مرقد الشهيد الفريق قاسم سليماني في مدينة كرمان جنوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية واللذين أديا إلى استشهاد وإصابة المئات من المواطنين الأبرياء