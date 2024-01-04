انخفاض درجة الحرارة في موسكو إلى 27.1 درجة تحت الصفر

موسكو-سانا

انخفضت درجة الحرارة في العاصمة الروسية موسكو الليلة الماضية إلى 27.1 تحت الصفر.

وكتب كبير خبراء مركز “فوبوس” الروسي للأرصاد الجوية يفغيني تيشكوفيتس في صفحته على تلغرام: “بلغ الصقيع في موسكو ذروته وسجلت محطة الأرصاد الجوية الواقعة في مركز معارض عموم روسيا 26.4 درجة تحت الصفر، وفي محطة بالتشوغ ناقص 24.8 درجة، وفي منطقة توشينو ناقص 27.1 درجة”.

وأشار الخبير إلى أنه لم يتم تسجيل مثل هذا الصقيع في موسكو في الـ 4 من كانون الثاني منذ 42 عاماً.

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