4 كانون الثاني 2010- افتتاح برج دبي رسمياً كي يكون أعلى برج بالعالم

دمشق-سانا
1493 – المستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس يغادر العالم الجديد إلى إسبانيا، وذلك بعد إكماله أولى رحلاته الاستكشافية.
1717 – التوقيع على الحلف الثلاثي بين هولندا وفرنسا وإنكلترا.
1896 – ولاية يوتا تصبح الولاية الـ 45 من الولايات المتحدة.
1941 – اندلاع معركة البردية في طبرق بليبيا بين الجيش البريطاني والإيطالي.
1948 – الإعلان عن استقلال بورما.
1989 – مقاتلات الولايات المتحدة تسقط مقاتلتين ليبيتين داخل المياه الإقليمية الليبية في البحر الأبيض المتوسط.
2007 – مجلس النواب الأمريكي ينتخب السيناتور نانسي بيلوسي رئيسة له؛ لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب المهم في تاريخ الولايات المتحدة.
2010 – افتتاح برج دبي رسمياً كي يكون أعلى برج بالعالم.
2015 – علماء آثار يعلنون اكتشافهم مقبرة ملكة مصرية فرعونية تدعى خنتكاوس الثالثة.
من مواليد هذا اليوم:
1809 – لويس بريل، مدرس فرنسي للمكفوفين ومخترع طريقة بريل للقراءة بالنسبة للمكفوفين.
1848 – تارو كاتسورا، رئيس وزراء اليابان.
1945 – ريتشارد شروك، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2005.
من وفيات هذا اليوم:
1941 – هنري برجسون، فيلسوف فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1927.
1961 – إرفين شرودنغر، عالم فيزياء نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1933.
أعياد ومناسبات:
عيد الاستقلال في بورما.
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