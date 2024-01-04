4 كانون الثاني 2010- افتتاح برج دبي رسمياً كي يكون أعلى برج بالعالم

دمشق-سانا

1493 – المستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس يغادر العالم الجديد إلى إسبانيا، وذلك بعد إكماله أولى رحلاته الاستكشافية.

1717 – التوقيع على الحلف الثلاثي بين هولندا وفرنسا وإنكلترا.

1896 – ولاية يوتا تصبح الولاية الـ 45 من الولايات المتحدة.

1941 – اندلاع معركة البردية في طبرق بليبيا بين الجيش البريطاني والإيطالي.

1948 – الإعلان عن استقلال بورما.

1989 – مقاتلات الولايات المتحدة تسقط مقاتلتين ليبيتين داخل المياه الإقليمية الليبية في البحر الأبيض المتوسط.

2007 – مجلس النواب الأمريكي ينتخب السيناتور نانسي بيلوسي رئيسة له؛ لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب المهم في تاريخ الولايات المتحدة.

2010 – افتتاح برج دبي رسمياً كي يكون أعلى برج بالعالم.

2015 – علماء آثار يعلنون اكتشافهم مقبرة ملكة مصرية فرعونية تدعى خنتكاوس الثالثة.

من مواليد هذا اليوم:

1809 – لويس بريل، مدرس فرنسي للمكفوفين ومخترع طريقة بريل للقراءة بالنسبة للمكفوفين.

1848 – تارو كاتسورا، رئيس وزراء اليابان.

1945 – ريتشارد شروك، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2005.

من وفيات هذا اليوم:

1941 – هنري برجسون، فيلسوف فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1927.

1961 – إرفين شرودنغر، عالم فيزياء نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1933.

أعياد ومناسبات:

عيد الاستقلال في بورما.

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