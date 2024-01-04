قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم 12 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله وقوصين غرب نابلس ومسافر يطا جنوب الخليل وبيت أمين جنوب قلقيلية وحوسان غرب بيت لحم وبديا غرب سلفيت، إضافة لضاحية شويكة شمال طولكرم وداهمت منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها واعتقلت 12 فلسطينياً.
وأصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال أمس، واعتقل آخرون خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
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