أكثر من 50 فلسطينياً وعشرات الجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد أكثر من 50 فلسطينياً أمس جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال ومدفعيته قصفا مسجداً ومحيط مستشفى ناصر ومنازل عدة تؤوي نازحين غرب خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 34 فلسطينياً على الأقل وإصابة آخرين.

كما استشهد 17 فلسطينياً على الأقل وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال منازل في مخيمي دير البلح والنصيرات وسط القطاع وفي مدينة رفح جنوبه.

وارتفع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 22300 شهيد ونحو 57300 جريح في حصيلة غير نهائية.

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