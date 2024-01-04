SCS-NET

عملية طوفان الأقصى… أبرز التطورات

2024-01-04

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

المزيد من الصور والفيديوهات على قناة التلغرام

– أكثر من 50 فلسطينياً وعشرات الجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية:  3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة

انظر ايضاً

العرض المسرحي”طوفان الأقصى..الشهادة لأجل الحياة”على خشبة دار الأسد باللاذقية

اللاذقية-سانا احتضنت خشبة دار الأسد للثقافة باللاذقية مساء اليوم انطلاقة العروض المسرحية لمهرجان “طوفان الأقصى

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved