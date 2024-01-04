المقاومة اللبنانية تستهدف موقع بركة ريشا للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم استهداف موقع بركة ريشا للعدو الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة فيه.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‌‏مقاتلو المقاومة تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة مؤكدة أنه تم تحقيق إصابات مباشرة فيه.‏ ‏

وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم استهداف ثكنة برانيت للعدو الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية في شمال فلسطين المحتلة وتحقيق إصابات مباشرة فيها.

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