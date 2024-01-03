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المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة التنف

2024-01-03

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية اليوم استهداف قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إن “أبطال المقاومة في العراق استهدفوا بواسطة الطيران المسير قاعدة التنف المحتلة في سورية وذلك في إطار الاستمرار بنهج مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة”، مؤكدة استمرارها في دك معاقل العدو.

وكانت المقاومة العراقية أعلنت في وقت سابق استهدافها قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في القرية الخضراء بحقل العمر النفطي في دير الزور، الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة عسكرية غير شرعية لها.

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