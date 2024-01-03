المقاومة اللبنانية تستهدف ثكنة ‏برانيت للعدو الصهيوني بالأسلحة الصاروخية وتحقق فيها إصابة مباشرة

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم استهداف ثكنة ‏برانيت للعدو الصهيوني بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة فيها.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن المقاومة قولها في بيان اليوم: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، استهدف ‏مقاتلونا حامية ثكنة ‏برانيت التي فر منها العدو الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية”، مؤكدة أنه تم تحقيق إصابات مباشرة في ثكنة العدو.

وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية استهدفت في وقت سابق اليوم موقعين للعدو الإسرائيلي في جل العلام ومحيط المالكية في شمال فلسطين المحتلة.

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