إصابة ثلاثة أشخاص جراء حريق في أحد المنازل بدير الزور

دير الزور-سانا

تمكن فوج الإطفاء بدير الزور من إخماد حريق نشب في أحد المنازل بحي القصور بمدينة دير الزور أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بينهم طفل.

وذكر قائد فوج إطفاء دير الزور سمير مغير في تصريح لمراسل سانا أن الحريق “نجم عن احتراق المدفأة وأدى لإصابة ثلاثة أشخاص إضافة إلى أضرار مادية لحقت بالبناء”.

بدوره بيّن مدير مشفى الأسد الدكتور مأمون حيزة أن “المشفى استقبل ثلاثة أشخاص هم طفل بعمر سنتين تعرض لحروق في الوجه والرقبة وامرأة أربعينية وأحد مسعفي فرع الهلال الأحمر تعرضا لحالة اختناق وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم”.

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