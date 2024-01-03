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ارتفاع أسعار النفط في ظل تنامي المخاوف بشأن الإمدادات

2024-01-03

لندن-سانا

ارتفع خام برنت القياسي نحو دولار للبرميل اليوم وسط مخاوف بشأن الإمدادات.

وذكرت رويترز أن خام برنت ارتفع 63 سنتاً إلى 76.52 دولاراً للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتاً إلى 70.88 دولاراً للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط نحو دولارين في وقت سابق من الأسبوع.

واختتم الخامان التداولات أمس على تراجع يفوق الواحد بالمئة وسط تفاؤل بخفض مبكر وكبير في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قبل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” وبيانات الوظائف.

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