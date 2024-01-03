بوتين يدين بشدة التفجير الإرهابي في محافظة كرمان الإيرانية

موسكو-سانا

أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع قرب مرقد الشهيد قاسم سليماني في محافظة كرمان الإيرانية.

وجاء في برقية تعزية أرسلها الرئيس الروسي إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وفقاً لموقع الكرملين: إن “قتل مدنيين يزورون مقبرة عمل صادم في قسوته واستهتاره، وأرجو أن تنقلا عبارات التعاطف والمساندة لعائلات وأصدقاء الضحايا، وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

وأكد بوتين في برقيته إدانة روسيا للإرهاب بجميع أشكاله، مشدداً على التزامها بمحاربة “هذا الشر بلا هوادة”.

وكان تفجير إرهابي وقع اليوم قرب مرقد الشهيد قاسم سليماني في محافظة كرمان خلال مراسم إحياء ذكرى اغتيال الشهيد قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ما أدى إلى استشهاد 103 أشخاص وإصابة نحو 150 آخرين، إصابة بعضهم حرجة.

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