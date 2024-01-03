إعادة تأهيل قسم السكري في مبنى العيادات الشاملة بمدينة درعا

درعا-سانا

في إطار الجهود التي يبذلها الهلال الأحمر لتعزيز قدرات القطاع الصحي في محافظة درعا، تم الانتهاء اليوم من إعادة تأهيل قسم السكري في مبنى العيادات الشاملة بالمدينة.

وقال الدكتور أحمد مسالمة رئيس فرع الهلال بدرعا في تصريح لمراسل سانا: إن الهدف الذي نسعى له هو تحسين البنية التحتية للقسم وتأمين البيئة الملائمة للمرضى والفريق الطبي العامل، حيث يستفيد من القسم أكثر من 10 آلاف من مرضى السكري في المحافظة وأريافها موضحاً أن إعادة التأهيل جرت بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة وبدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

رضوان الراضي

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