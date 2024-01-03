السيد الخامنئي: عقاب الإرهابيين الذين نفذوا التفجير الإرهابي في كرمان سيكون شديداً جداً

طهران-سانا

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن عقاب الإرهابيين الذين نفذوا التفجير الإرهابي قرب مرقد الشهيد قاسم سليماني في محافظة كرمان “سيكون شديداً جداً”.

وقال الخامنئي في رسالة عقب تفجير إرهابي استهدف زوار ضريح الشهيد سليماني اليوم: “ليعلم هؤلاء الإرهابيون بأن جنود القائد سليماني لن يتسامحوا مع أي شخص مسؤول عن هذه الجريمة، وأن الأيدي الملطخة بدماء الأبرياء والعقول الفاسدة والمؤذية التي قادتهم إلى هذا الخطأ ستلقى العقاب الصارم والعادل من الآن وصاعداً”، مشيراً إلى أن هؤلاء المجرمين قاموا بهذا العمل الإجرامي لأنهم لم يتمكنوا من رؤية حب الناس وحماسهم لإحياء ذكرى الشهيد سليماني.

وفي رسالة مماثلة، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الانتقام ممن وقفوا وراء هذا التفجير الارهابي هو “أمر حتمي وقطعي”، مديناً في الوقت نفسه هذا العمل الإرهابي الإجرامي.

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة ملاحقة وتحديد هوية كل من وقف وراء هذا العمل غير الإنساني الإجرامي، مطالباً كل السلطات الإيرانية وقوات حفظ الأمن والأجهزة الاستخبارية باتخاذ الإجراءات اللازمة وعلاج المصابين ليعود الأمن والاستقرار إلى محافظة كرمان في أسرع وقت ممكن.

وأضاف رئيسي: إنه يجب على أعداء إيران أن يعلموا بأن مثل هذه الأعمال الإرهابية لا يمكنها زعزعة الإرادة الصلبة لإيران في الدفاع عن الحق وحماية المظلومين والمستضعفين بل إنها أصبحت مصرة أكثر على اقتلاع جذور الإرهاب والعنف من أنحاء العالم كافة.

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