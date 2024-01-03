حفل غنائي لتربية حلب على مسرح نقابة الفنانين

حلب-سانا

نظمت مديرية التربية بحلب- دائرة التدريب والتأهيل التربوي اليوم حفلاً موسيقياً غنائياً ، بعنوان “ويبقى المجد”، على خشبة مسرح نقابة الفنانين بحلب.

وتضمن الحفل الذي قدمه كورال وفرقة هزام مجموعة من الأغاني للموسيقار الراحل ملحم بركات.

وتحدث المدير المساعد للتعليم الأساسي والطلائع بتربية حلب، عبد الجليل عبد الكريم، في تصريح لمراسلة سانا عن سعي المديرية إلى تدريس الموسيقا وفق أسس أكاديمية، بشكل علمي ومنهجي في معهد من قبل أساتذة مختصين، والتدريب على مختلف الآلات الموسيقية.

وأشار إلى ضرورة إقامة هذه الحفلات الموسيقية التي تحتضن جيل الشباب، وتسليط الضوء على مواهبهم الموسيقية والفنية.

وأوضح رئيس دائرة التدريب والتأهيل التربوي، محمد الخطيب، أن الحفل يهدف إلى تعريف الخريجين من معهد التربية الموسيقية بفرص العمل المتاحة، من خلال دمجهم بمشاريع عمل ضمن مجال اختصاصهم، بالإضافة إلى تكريم الطلاب الأوائل المتميزين في معاهد إعداد المدرسين والتربية الموسيقية والفنية والعاملين فيها.

وبين مدير معهدي الموسيقا والتربية الفنية التشكيلية والتطبيقية، معتز عجان أن الحفل يأتي في إطار رفد المجتمع بكوادر شابة قادرة على التعاطي مع المجتمعات بشكل جيد، وانخراطهم بسوق العمل بعد تخرجهم من المعهد.

وقال المايسترو أحمد القاسم: إن الفرقة الموسيقية مؤلفة من طلبة وأساتذة خريجين من المعهد الموسيقي، وهم يمتلكون المهارات والقدرات الموسيقية التي تمكنهم من تقديم فن ملتزم وتنمية الذائقة الفنية لديهم.

بريوان محمد

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