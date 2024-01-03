المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة القرية الخضراء

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية استهدافها قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في القرية الخضراء بحقل العمر النفطي في دير الزور، الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة عسكرية غير شرعية لها.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “إنه استمراراً بنهج مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، استهدف مقاتلونا قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري فجر اليوم، بواسطة الطيران المسير”، مؤكدة استمرارها في دك معاقل العدو.

وكانت المقاومة العراقية أعلنت أمس استهدافها قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في قاعدتي الشدادي ورميلان في الحسكة وريفها.

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