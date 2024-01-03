مادورو: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية منذ 75 عاماً

كراكاس-سانا

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية ممنهجة على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة لاجورنادا المكسيكية أوضح مادورو أن “هناك وحشية يتعرض لها الشعب الفلسطيني أمام مرأى ومسمع من العالم، ولم يعد أحد يساوره الشك في أن ما يحدث في فلسطين هو إبادة جماعية، وأن الفلسطينيين يتعرضون للقتل والإبادة منذ أكثر من 75 عاماً”.

وانتقد مادورو”المجتمع الدولي على التزامه الصمت تجاه العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة منذ ثلاثة أشهر”، كما انتقد الصمت الأوروبي أمام قتل الفلسطينيين الأبرياء وقصفهم، داعياً المحاكم الدولية للتحرك من أجل وقف ما يتعرضون له.

ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً متواصلاً على قطاع غزة خلف 22185 شهيداً، و57035 مصاباً معظمهم نساء وأطفال عدا عن نزوح 1.9 مليون شخص، إضافة إلى تدمير آلاف الوحدات السكنية والمرافق الطبية والحكومية ودور العبادة وفقاً لسلطات القطاع ومصادر أممية.

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