 أبرز ما قامت به وزارة التربية في 2023

دمشق-سانا

واصلت وزارة التربية خلال عام 2023 العمل على رفع مستوى التعليم وتوفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية، وتطوير الخطط الدراسية والمناهج التعليمية وأنظمة الامتحانات وتقويمها، وتعويض الفاقد التعليمي للمنقطعين عن التعليم، وتحديث التجهيزات والأدوات التعليمية بما يتلاءم مع الأساليب التقنية الحديثة، والاهتمام بالبرامج الصحية.

وكان من أهم ما قامت به:

-أتمتة عدد من مواد امتحانات الشهادة الثانوية العامة بما يخدم حسن سير الامتحانات ودقة إصدار النتائج والتطور العالمي والتحول الرقمي.

-صدور القانون رقم 42 للعام 2023 المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة.

– افتتاح المختبر الافتراضي السوري ثلاثي الأبعاد تجسيداً للتحويل في التعليم.

– افتتاح نحو خمسمئة شعبة رياض الأطفال في المدارس العامة.

– إطلاق منصة للمناهج التربوية تقدم الكتب لجميع المراحل التعليمية بصيغة إلكترونية “بي دي إف” بإصدار أول.

– تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية للاستجابة لتداعيات الزلزال.

– افتتاح قاعات للتعلم الافتراضي في المحافظات المنكوبة جراء الزلزال “اللاذقية- حلب”، لتعويض الفاقد التعليمي للتلاميذ والطلاب للصفوف الانتقالية ولطلاب الشهادات العامة.

– تطبيق برنامج “نحو تعلم أفضل” تجريبياً في محافظتي “ريف دمشق- حلب”.

– تشكيل فرق ترصد الأمراض السارية بكل محافظة مع وجود جدول زمني لزيارة المناطق البعيدة.

– وضع مؤشرات الصحة المدرسية السمعية اللغوية الذهنية ودليلها الإجرائي لإحالة الطلاب إلى لجنة القبول، وذلك من خلال لجنة مشتركة بين مديرية الصحة المدرسية ودائرة التربية الخاصة في مديرية الإشراف التربوي ومنظمة آمال.

– تقديم الخدمات الصحية المدرسية الوقائية لتلاميذ الصف الأول والسادس وطلاب الصف العاشر في جميع المحافظات.

– المشاركة بحملات مكافحة شلل الأطفال بالتعاون مع وزارة الصحة.

– وضع خطة وزارة التربية التحضيرية لمكافحة الأمراض الوبائية والمعدية، ومتابعة تنفيذها من خلال القيام بجولات ميدانية إلى المدارس وتفقد البيئة المدرسية.

– متابعة نتائج حملة المسح التغذوي لدى تلاميذ المدارس، بالتعاون مع دائرة التغذية في مديرية الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة.

– المشاركة في برنامج التغذية المدرسية والتأكيد على ضرورة إجراء الفحص الطبي للعاملين في مطابخ الوجبات، بالإضافة إلى الفحوص الدورية.

– عقد ورشة عمل وطنية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشبكة الآغا خان للتنمية، بعنوان ” تحويل التعليم: ضرورة ملحة لمستقبلنا المشترك”.

– افتتاح معهد ومركز كفاءات في مجال التعليم في محافظتي دمشق “مساكن برزة “، وريف دمشق “ضاحية حرستا”، لتقديم خدمات تعليمية مختلفة للطلبة، من دروس تقوية ومتابعة لكل الصفوف والمراحل، وتعليم اللغة الروسية، وتأهيل ذوي الإعاقة.

– التنمية المهنية المستدامة لبناء قدرات الأطر التربوية ، ومنها استهداف 100 مدرس ومدرسة في محافظتي دمشق واللاذقية لتطوير مهارات المدرسين في مجال اللغة الروسية، لمدة ثلاثة أشهر.

– المشاركة في مسابقة تحدي القراءة بموسمها السابع في دبي، وتحقيق سورية المركز الثاني عن طريق الطالبة نعمى رجوب، ومشاركة الطالبة هيفاء عدواني بطلة سورية في مسابقة تحدي القراءة عن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.

– تنفيذ مشاريع الموازنة الاستثمارية للهيئة العامة لأبنية التعليم بنسبة 99.9 بالمئة للعام 2023.

– متابعة تعويض الفاقد التعليمي للمنقطعين عن التعليم.

– إحداث مهنة “الطاقات المتجددة” في التعليم المهني والتقني في عدد من المحافظات.

رحاب علي

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