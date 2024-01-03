المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف موقعين للاحتلال الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم موقعين للعدو الإسرائيلي في جل العلام ومحيط المالكية في شمال فلسطين المحتلة.
وقالت المقاومة في بيان: ” دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مقاتلو المقاومة اليوم موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة”.
وأعلنت المقاومة في بيان آخر أن مقاتليها استهدفوا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المالكية بصاروخ بركان، وتمت إصابته إصابة مباشرة.
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