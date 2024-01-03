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المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف موقعين للاحتلال الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة

2024-01-03

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم موقعين للعدو الإسرائيلي في جل العلام ومحيط المالكية في شمال فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان: ” دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مقاتلو المقاومة اليوم موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة”.‏

‏وأعلنت المقاومة في بيان آخر أن مقاتليها استهدفوا تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المالكية بصاروخ بركان، وتمت إصابته إصابة مباشرة.‏

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