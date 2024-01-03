الدفاع الروسية : القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط 15  طائرة مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على 600 جندي أوكراني، واستهدفت عدة مواقع في مدينة خاركوف بينها نقاط انتشار للمرتزقة الأجانب وتشكيل قومي أوكراني، كما أصابت حظيرة ذخيرة للطائرات ومحطة رادار لكشف وتتبع الأهداف على ارتفاعات منخفضة “إس تي 68”.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأنه تم القضاء على أكثر من 35 جندياً أوكرانياً على محور كوبيانسك، ونحو 40 جندياً على محور كراسني ليمان، و55 جندياً على محور زابوروجيه، ونحو 50 آخرين على محور خيرسون، و115 جندياً في محور جنوب دونيتسك.

وعلى محور دونيتسك.. بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 310 جنود أوكرانيين ودبابة وعربتي مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز “برادلي” وعدداً من المعدات العسكرية الأخرى.

وحسب التقرير، أصاب الجيش الروسي 89 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 134 منطقة.

واعترضت وسائط الدفاع الجوي الروسي 8 صواريخ باليستية من طراز “توتشكا- أو” وصاروخين مضادين للطائرات من طراز “إس-200” تم تحويلهما لضرب أهداف أرضية، إضافة إلى 34 قذيفة من راجمات الصواريخ هيمارس وفامباير وأولخا وإسقاط 15 طائرة بدون طيار أوكرانية.

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