فوز المجد على العربي في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم

السويداء-سانا

فاز فريق المجد على العربي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض الملعب البلدي بمدينة المزرعة الرياضية بالسويداء، ضمن منافسات إياب دوري الدرجة الأولى بكرة القدم لحساب المجموعة الجنوبية الأولى.

وسجل للفريق الفائز محمد رمضان، هدفين في الشوط الأول، ومحمد صيدناوي ومحمود الشامي في الشوط الثاني.

وتتنافس في المجموعة الجنوبية الأولى لدوري كرة القدم فرق العربي والمجد واليقظة والنبك والكسوة وجرمانا ومعضمية الشام.

عمر الطويل

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