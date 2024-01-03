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صدور أسماء الطلاب الناجحين بمفاضلة التعليم المفتوح بجامعة حماة

2024-01-03

حماة-سانا

أصدرت جامعة حماة أسماء الطلاب الناجحين بمفاضلة التعليم المفتوح لبرنامجي التسويق والتجارة الإلكترونية ورياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبد الرزاق السالم لمراسل سانا اليوم أنه تم قبول نحو 550 طالباً وطالبةً في برنامجي التسويق والتجارة الإلكترونية ورياض الأطفال، منهم 32 طالباً من ذوي الشهداء وجرحى الحرب وأبناء المفقودين وأزواجهم.

وأشار السالم إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء الطلاب المقبولين بالمفاضلة المذكورة، من خلال لوحة الإعلانات في الإدارة المركزية للجامعة، أو من خلال موقعها على شبكة الإنترنت.

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